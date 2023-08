Находчиви и талантливи предприемачи ще мерят сили в конкурс за стратъп компании

Представители на стартъп и скейлъп компании могат да участват в конкурса "Фаундърс тудей" (Founders Today) и да се срещат с представители на успешните примери от бизнес средите като основатели и мениджъри на малки и средни компании, съобщи организаторът "Инвестор медия груп" (Investor Media Group). Желаещите да се включат в проекта могат да се регистрират до 31 август.

Конкурсът дава възможност на шестима успешни създатели на стартиращи компании да получат пакети за реклама в каналите на "Инвестор медия груп" и ексклузивна менторска сесия с утвърден български предприемач, която ще се проведе на 28 септември. Менторите, които ще се включат са Иван Александров - Основател и изпълнителен директор на eBag; Станимир Василев - Съосновател на МФГ Инвест ЕАД; Георги Малчев - Управляващ съдружник в xplora.bg; Валери Вълчев - Главен изпълнителен директор и съосновател на Paynetics и Веско Колев - Главен изпълнителен директор и основател на Icanpreneur.

Един от участниците ще получи възможността да се включи в следващата акселераторска програма на The Founder Institutе, а друг ще може да се възползва за 2 месеца от коуъркинг пространство, осигурено от Betahaus Sofia.

Генерални партньори на конкурса "Фаундърс тудей" са "УниКредит Булбанк" и MFG.

Основни партньори са Българската банка за развитие и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Събитието се организира с подкрепата на Българска Фондова Борса, Concord Asset Management, "Devin Изворна", Inter Expo Center, "Винарна Ловико Сухиндол", Mascaret и J Point +.

Институционални партньори са Българската предприемаческа асоциация, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска финтех асоциация, The Founder Institute, Entrepreneurs Night Out, 9Academy, Френско-българската търговска и индустриална камара, CEED Bulgaria, Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и Betahaus Sofia.