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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.06.2023

Илиян Цвейн
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.06.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.06.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
08.06.2023 18:59
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.21775

0.821187

Бразилски реал

BRL

10

3.6996

2.70299

Канадски долар

CAD

1

1.36371

0.733294

Швейцарски франк

CHF

1

2.00577

0.498562

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.55527

3.91348

Чешка крона

CZK

100

8.27865

12.0793

Датска крона

DKK

10

2.62535

3.80902

Британска лира

GBP

1

2.27124

0.440288

Хонконгски долар

HKD

10

2.32488

4.3013

Унгарски форинт

HUF

1000

5.30538

188.488

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.22397

8170.13

Израелски шекел

ILS

10

4.97211

2.01122

Индийска рупия

INR

100

2.20706

45.3091

Исландска крона

ISK

100

1.30825

76.438

Японска йена

JPY

100

1.30406

76.6836

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.39716

715.738

Мексиканско песо

MXN

10

1.05046

9.51964

Малайзийски рингит

MYR

10

3.94408

2.53545

Норвежка крона

NOK

10

1.6634

6.01178

Новозеландски долар

NZD

1

1.10524

0.904781

Филипинско песо

PHP

100

3.24738

30.7941

Полска злота

PLN

10

4.36686

2.28997

Румънска лея

RON

10

3.94878

2.53243

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67911

5.95554

Сингапурски долар

SGD

1

1.35258

0.739328

Тайландски бат

THB

100

5.22837

19.1264

Турска лира

TRY

100

7.79603

12.827

Щатски долар

USD

1

1.82158

0.548974

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.62117

10.3937

Злато (в трой унции)

XAU

1

3571.74

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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