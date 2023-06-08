Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.21775
|
0.821187
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.6996
|
2.70299
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36371
|
0.733294
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00577
|
0.498562
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.55527
|
3.91348
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.27865
|
12.0793
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62535
|
3.80902
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27124
|
0.440288
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32488
|
4.3013
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.30538
|
188.488
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.22397
|
8170.13
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.97211
|
2.01122
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20706
|
45.3091
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30825
|
76.438
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.30406
|
76.6836
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.39716
|
715.738
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05046
|
9.51964
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.94408
|
2.53545
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.6634
|
6.01178
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10524
|
0.904781
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.24738
|
30.7941
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.36686
|
2.28997
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94878
|
2.53243
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67911
|
5.95554
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35258
|
0.739328
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.22837
|
19.1264
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
7.79603
|
12.827
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82158
|
0.548974
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.62117
|
10.3937
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3571.74
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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