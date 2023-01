Медийният магнат Рупърт Мърдок спира сливането на "Нюз корп" и "Фокс корп"

Медийният магнат Рупърт Мърдок оттегли предложението за обединяване на неговите компании "Нюз корп" (News Corp.) и "Фокс корп" (Fox Corp.), като заяви, че от гледна точка на акционерите настоящият момент не е подходящ за корпоративното сливане, съобщи Асошиейтед прес.

"Г-н Мърдок посочи, че той и Лаклан Мърдок (син на магната и главен изпълнителен директор на "Фокс корп" - бел. ред.) са преценили, че сливането не е оптимално решение за акционерите на "Нюз корп" и "Фокс корп" в този момент", се казва в съобщение на двете корпорации.

Рупърт Мърдок е започнал да планира корпоративното сливане през октомври 2022 г., според документи на компетентните регулаторни органи.

"Нюз корп" притежава изданията "Уолстрийт джърнал" (The Wall Street Journal), "Ню Йорк поуст" (New York Post), "Сън" (The Sun), "Таймс" (The Times) и издателството "Харпър Колинс" (HarperCollins).

"Фокс корп" контролира компаниите "Фокс нюз" (Fox News) и "Фокс спортс" (Fox Sports), както и регионални телевизионни канали.

Семейство Мърдок прехвърли активите на "Фокс корп" в отделна компания, след като продаде голяма част от тях на гиганта в сферата на развлекателния бизнес "Уолт Дисни" (Walt Disney) за 71 милиарда долара. Сделката беше приключена през 2019 г.