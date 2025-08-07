Подробно търсене

20 привърженици от Азербайджан ще подкрепят Сабах от трибуните в двубоя срещу Левски

Мирослав Димитров
Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
07.08.2025 12:42
 (БТА)

Около 20-ина привърженици на ФК Сабах ще подкрепят азербайджанския отбор в първия мач от 3-ия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Левски в София.

Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е тази вечер от 21 часа.

Азербайджанските медии отбелязват, че интересът към мача от страна на феновете на Левски е голям и се очаква над 15 000 зрители да изпълнят трибуните за двубоя.

