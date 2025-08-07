20 привърженици от Азербайджан ще подкрепят Сабах от трибуните в двубоя срещу Левски

site.bta20 привърженици от Азербайджан ще подкрепят Сабах от трибуните в двубоя срещу Левски
Около 20-ина привърженици на ФК Сабах ще подкрепят азербайджанския отбор в първия мач от 3-ия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Левски в София.
Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е тази вечер от 21 часа.
Азербайджанските медии отбелязват, че интересът към мача от страна на феновете на Левски е голям и се очаква над 15 000 зрители да изпълнят трибуните за двубоя.
