20 привърженици от Азербайджан ще подкрепят Сабах от трибуните в двубоя срещу Левски

Около 20-ина привърженици на ФК Сабах ще подкрепят азербайджанския отбор в първия мач от 3-ия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Левски в София.

Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е тази вечер от 21 часа.

Азербайджанските медии отбелязват, че интересът към мача от страна на феновете на Левски е голям и се очаква над 15 000 зрители да изпълнят трибуните за двубоя.