Митата от 39 на сто ще унищожат износа за САЩ, предупреждава швейцарската технологична индустрия

Асоциацията на швейцарската технологична промишленост "Суисмен" (Swissmem) заяви днес, че митата от 39 на сто, наложени от САЩ, застрашават експортния бизнес на сектора и могат на практика да го унищожат, предаде ДПА.

"Ако това ужасяващо тарифно бреме остане в сила, това ще сложи край на износа на швейцарската технологична индустрия за САЩ“, се посочва в комюнике на "Суисмен", определяна като водеща асоциация в сектора.

Организацията подчертава, че индустрията е поставена в неблагоприятна позиция спрямо конкуренти от Европейския съюз и Япония, които са обект на значително по-ниски мита.

В отговор на ситуацията федералният кабинет на Швейцария се очаква да проведе извънредна сесия по-късно днес. Друга водеща бизнес асоциация – "Економисюис" (Economiesuisse) – призова за продължаване на преговорите с Вашингтон.

"Спешно е необходимо бързо споразумение за намаляване на тарифите“, се казва в позицията на "Економисюис", която настоява и за допълнителни мерки за укрепване на Швейцария като бизнес дестинация.

Президентът и финансов министър Карин Келер-Зутер и министърът на икономиката Ги Пармлен са пътували до Вашингтон по-рано тази седмица за кризисни разговори, но се върнаха без резултат. По време на визитата са провели среща единствено с държавния секретар Марко Рубио, който по-късно заяви чрез говорителка, че разговорите са били фокусирани върху сътрудничеството в отбраната и „справедливи и балансирани търговски отношения, които са от полза за американския народ“.

САЩ са най-важният търговски партньор на Швейцария, като през миналата година близо 18 на сто от швейцарския износ е бил предназначен за американския пазар. Според индустрията митата от 39 на сто поставят под риск десетки хиляди работни места.