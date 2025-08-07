Подробно търсене

Митата от 39 на сто ще унищожат износа за САЩ, предупреждава швейцарската технологична индустрия

Галя Горнишка
Снимка: Urs Flueeler/Keystone via AP
Берн,  
07.08.2025 12:41
 (БТА)

Асоциацията на швейцарската технологична промишленост "Суисмен" (Swissmem) заяви днес, че митата от 39 на сто, наложени от САЩ, застрашават експортния бизнес на сектора и могат на практика да го унищожат, предаде ДПА.

"Ако това ужасяващо тарифно бреме остане в сила, това ще сложи край на износа на швейцарската технологична индустрия за САЩ“, се посочва в комюнике на "Суисмен", определяна като водеща асоциация в сектора.

Организацията подчертава, че индустрията е поставена в неблагоприятна позиция спрямо конкуренти от Европейския съюз и Япония, които са обект на значително по-ниски мита.

В отговор на ситуацията федералният кабинет на Швейцария се очаква да проведе извънредна сесия по-късно днес. Друга водеща бизнес асоциация – "Економисюис" (Economiesuisse) – призова за продължаване на преговорите с Вашингтон.

"Спешно е необходимо бързо споразумение за намаляване на тарифите“, се казва в позицията на "Економисюис", която настоява и за допълнителни мерки за укрепване на Швейцария като бизнес дестинация.

Президентът и финансов министър Карин Келер-Зутер и министърът на икономиката Ги Пармлен са пътували до Вашингтон по-рано тази седмица за кризисни разговори, но се върнаха без резултат. По време на визитата са провели среща единствено с държавния секретар Марко Рубио, който по-късно заяви чрез говорителка, че разговорите са били фокусирани върху сътрудничеството в отбраната и „справедливи и балансирани търговски отношения, които са от полза за американския народ“.

САЩ са най-важният търговски партньор на Швейцария, като през миналата година близо 18 на сто от швейцарския износ е бил предназначен за американския пазар. Според индустрията митата от 39 на сто поставят под риск десетки хиляди работни места.

/БП/

Свързани новини

06.08.2025 21:05

Швейцарската президентка заяви, че се е срещнала с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Швейцарската президентка Карин Келер-Зутер заяви днес, че е провела "много добра среща" с американския държавен секретар Марко Рубио, предаде Ройтерс.Двамата са обсъдили митата, които САЩ възнамеряват да наложат на швейцарските вносни продукти.
06.08.2025 12:48

Швейцарският бизнес алармира за огромни икономически щети след решението на Тръмп за новите мита

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи 39-процентни мита върху швейцарския внос предизвика тревога сред бизнеса и властите в Швейцария. От браншовата организация на технологичната индустрия "Суисмем" (Swissmem) предупредиха, че
05.08.2025 14:30

Швейцарският президент и министърът на икономиката заминават за САЩ за търговски преговори

Президентът на Швейцария Карин Келер-Зутер и министърът на икономиката, образованието и научните изследвания Ги Пармлен заминават за Вашингтон днес, в опит да избегнат американските мита върху швейцарските стоки, съобщи Федералният съвет

