Турският външен министър обсъди с руския си колега преговорите между Русия и Украйна
Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан разговаря днес по телефона с руския си колега Сергей Лавров, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на източници от турското външно министерство.
Двамата министри са обсъдили най-новата ситуация в преговорите между Русия и Украйна.
От юни досега в Истанбул се проведоха три кръга преговори за постигане на мир между Москва и Киев.
