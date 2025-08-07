Подробно търсене

Турският външен министър обсъди с руския си колега преговорите между Русия и Украйна

София Ангелова
Руският външен министър Сергей Лавров (вдясно) и турският външен министър Хакан Фидан по време на среща в Москва, Русия, 27 май 2025 г., Снимка: АП, Pavel Bednyakov, Pool
Анкара,  
07.08.2025 12:46
 (БТА)

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан разговаря днес по телефона с руския си колега Сергей Лавров, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на източници от турското външно министерство.

Двамата министри са обсъдили най-новата ситуация в преговорите между Русия и Украйна.

От юни досега в Истанбул се проведоха три кръга преговори за постигане на мир между Москва и Киев.

/СУ/

