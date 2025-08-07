Трето място за българския пилот Иван Влъчков на Carbonia cup в Словакия

Българският пилот Иван Влъчков се класира на трето място в своя клас при участието си в поредния кръг от шампионата на Carbonia Cup, който се проведе на пистата "Словакия ринг". Влъчков се състезава с българския автомобил Sin Car R1 на Росен Даскалов.

В първата сесия Влъчков бе пети в своя клас А9 (обем на двигателя над 3500 куб.см). Във втората сесия той повтори представянето си, а в третата беше втори в класа и четвърти в групата. В квалификацията Влъчков се класира шести в групата и пети в клас А9, като показа, че има потенциал за по-предно класиране в състезанието.

В първата надпревара българинът, който е 7-кратен национален шампион на Затворен маршрут в серия Туринг, остана четвърти в общото подреждане и трети в класа. Същите класирания Влъчков записа и във второто състезание, като бе плътно зад втория в класирането в класа (+0.140 сек).

"Това беше второто ни участие за сезона в Carbonia cup, след това в Чехия, където завърших втори. Конкуренцията беше изключително силна. Имахме нужната скорост в състезанията и малко не ми достигна да стана втори във втората надпревара. Благодаря на всички спонсори, които ми помагат и на семейството ми", обясни Влъчков след финала.

Друг роден представител Цветан Илиев участва с болид от Формула 3 в група С+D и клас D4 (до 2000 куб.см). В първото състезание той финишира първи в групата след само 4 обиколки, тъй като друг болид се запали на пистата и то бе спряно. Във второто бяха направени всички 7 обиколки и отново Илиев бе на върха.

В същия клас D4 за първи път в официално състезание формула кара неговата дъщеря Снежана Илиева. Тя завърши и двете състезания, което може да се отчете като успешен дебют с много по-бързите за нея болиди от Формула 3.

Също в група D, но с болид от Формула 4 в клас D5, участва Мартин Стоянов. В първото състезание Стоянов спечели с 1 секунда пред втория. Във второто българският пилот контролираше състезанието и пазеше гумите си, като освен че спечели в класа си, бе трети в общото подреждане в групата.