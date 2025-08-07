Американски журналист бе открит жив в Норвегия, след като бе в неизвестност в продължение на почти седмица

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Изглед от въздуха на глетчера Фогелфона в Норвегия, 10 август 2022 година. Снимка: AP/Bram Janssen
07.08.2025 12:40
Американският журналист Алек Лун бе открит жив, след като изчезна преди почти седмица по време на самостоятелна екскурзия в национален парк в Югозападна Норвегия, съобщиха американски медии, цитирани от ДПА.

Съпругата на Лун Вероника Силченко по-рано тази седмица сподели публикация във „Фейсбук“, в която каза, че съпругът ѝ за последно е бил видян на 31 юли в град Ода, където бил, за да разгледа норвежкия глетчер Фолгефона и се очаквало да се върне в понеделник сутринта.

Тя добави, че е започнало издирване с участието на Норвежкия Червен кръст, доброволци, кучета и вертолети.

Американската телевизия „Си Би Ес Нюз“ съобщи, че семейството на Лун се свързало с полицията, когато той не се появил за полета си обратно към Великобритания в понеделник вечерта. Медията цитира Силченко, според която Лун е получил нараняване на крака, но е в добро състояние. 

„Смятам, че това е чудо. Толкова съм благодарна на всички хора, участвали в спасителната операция“, заяви Силченко пред Си Би Ес. „Това е най-хубавият ден в живота ми“, добави тя.

Норвежкият Червен кръст вчера написа в публикация в „Екс“, че лице, което е било в неизвестност от понеделник вечерта, е било открито живо близо до Фолгефона.

„Той бе открит от екипажа на вертолет и те сега го транспортират за лечение“, каза организацията, без да идентифицира лицето.

Червеният кръст каза, че операцията по издирването започнала късно в понеделник и че лошите метеорологични условия и проливни валежи са затруднили операцията.

Лун е базиран в Лондон, но е роден в щата Уисконсин в САЩ, посочва Си Би Ес. Той е писал за редица медии, сред които „Атлантик“, „Телеграф“ и „Ню Йорк Таймс“.

