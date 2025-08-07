МЕНА: Египет и Русия обсъдиха проекта АЕЦ „Дабаа“

Египетският министър на електричеството и възобновяемите енергийни източници Махмуд Есмат проведе вчера разговор със заместник-директора на руската компания „Атомстройекспорт“ и проектен директор на „АЕЦ Дабаа“ Алексей Кононенко, по въпроса за засилването на сътрудничеството и увеличението на местното производство в египетската ядрена програма, предава египетската новинарска агенция МЕНА.

Срещата се фокусира върху локализирането на компоненти за АЕЦ „Дабаа“ и други ядрени проекти в Близкия изток, в съответствие с директивите на президента Абдел Фатах ас Сиси за подкрепа на местната индустрия и трансфер на съвременни технологии.

Есмат заяви, че Египет се стреми да разшири местното производство на ключови електрически и ядрени компоненти, включително части за защитната обвивка на реактора и съединения на охладителната система, като египетската работна сила вече представлява около 80% от назначените работници по проекта.

Двете страни разгледаха напредъка на проекта, програмите за обучение на египетските техници и подготовката за инсталиране на турбогенератора за първия реактор до края на годината.

Есмат подчерта, че проектът АЕЦ „Дабаа“ е в съответствие със стратегията на Египет за мирна ядрена енергия и дългосрочните планове за диверсификация на източниците за производство на електроенергия и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

