С церемония в Шумен беше изпратен контингент от 97 военнослужещи, които ще участват в международната мисия на НАТО в Косово

С официална церемония пред сградата на община Шумен беше изпратен контингент от 97 военнослужещи, които ще участват в международната мисия на НАТО в Косово.

Присъстваха генерал-лейтенант Михаил Попов – заместник-началник на отбраната, флотилен адмирал Галин Манев – заместник-командир на Съвместното командване на силите, бригаден генерал Пламен Йорданов – заместник-командир на Сухопътните войски, областният управител на Шумен Катя Иванова, председателят на Общински съвет - Шумен Ася Аспарухова, зам.-кметът на Шумен Николай Колев, и други.

Ставрофорен иконом Димитър Стойков, архиерейски наместник на Шуменска духовна околия, отслужи молебен за здраве и благоденствие.

Генерал-лейтенант Михаил Попов се обърна към военнослужещите в контингента с думите: „Знам, че голямата част от Вас са участвали в мисии. Не се предоверявайте на мисълта "бил съм там, правил съм го". Мисия с мисия не си приличат. Даже седмица и седмица, и ден и ден са различни. Обстановката в Косово към момента е стабилна, но може да се промени рязко в рамките на часове. Така че бъдете готови да реагирате адекватно. Спазвайте стандартните оперативни процедури и заповедите на вашите командири".

"Сигурен съм, че Вашият опит и Вашата подготовка ще Ви позволят да се представите на ниво. Винаги имайте една мисъл в главата си – в Косово вие не представяте 29-ти механизиран батальон, не представяте Сухопътни войски. Пред нашите съюзници Вие представяте Българската армия, а пред местното население и местните власти, Вие сте представители на НАТО. Пожелавам Ви успех и Ви очакваме в същия състав през февруари“, каза в словото си заместник-началникът на отбраната. Генерал-лейтенант Михаил Попов връчи икона на контингента от името на министъра на отбраната.

Флотилен адмирал Галин Манев връчи Сертификат за готовност на контингента за участие в състава на многонационалния батальон на Регионално командване - „Запад“ от състава на стабилизиращите сили на НАТО в Косово.

Заместник-кметът на Шумен Николай Колев връчи на контингента икона на свети Георги Победоносец. Колев се обърна към военнослужещите с думите: "Когато български войник излиза извън границите на България, това винаги е свързано с отговорна мисия и дълг към родината. Днес изпращаме Вас, военнослужещите на маневрена рота на 29-ти механизиран батальон и всички ние вярваме във Вашата добра подготовка, професионализъм и дисциплина. Вашето присъствие там е гарант за мира и стабилността. Българската армия е институция, изградена с чест и жертви, с воля и себеотдаване. Тя винаги е била опора на държавността, символ на доблест, отдаденост и гарант за сигурността, както в страната, така и извън нейните предели. Вярваме във Вас. Вярваме, че ще представите България така, както го правят истинските войни, с чест, уважение към международните стандарти и достойнство. Бъдете единни, бъдете уверени, пазете се взаимно, на добър път, успешна мисия и най-важното, всички се върнете живи и здрави. Бог да Ви пази".

Пред присъстващите на церемонията и военнослужещите говори и подполковник Иван Комитов. Основаната част от контингента е сформирана от 29-ти механизиран батальон от състава на 5 бригадно командване – Плевен. Военнослужещите са преминали двумесечно обучение в Учебен център „Дивдядово“ и Военно формирование 54060. В контингента са включени общо 97 военнослужещи (90 мъже и 7 жени). Сред основните задачи, които те ще изпълняват на мисията си в Косово, са механизирани и пеши патрули, охрана на база, поддържане на сили за бързо реагиране, противодействие и контрол на масови безредици.