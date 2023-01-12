Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.25615
|
0.796083
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.52047
|
2.84053
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.35455
|
0.738253
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.94494
|
0.514155
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.69028
|
3.71709
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.13709
|
12.2894
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62933
|
3.80325
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.20524
|
0.453465
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32502
|
4.30104
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.89447
|
204.312
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.18851
|
8413.9
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.30136
|
1.88631
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.22803
|
44.8827
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.26755
|
78.8924
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.39096
|
71.8928
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.45939
|
685.218
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.5994
|
10.4173
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.16533
|
2.40077
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.82399
|
5.48249
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.15477
|
0.865973
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.29864
|
30.3155
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.16844
|
2.39898
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95597
|
2.52783
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73497
|
5.76379
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36685
|
0.731609
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.45574
|
18.3293
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.66739
|
10.3441
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81566
|
0.550764
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.07809
|
9.27566
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3419.06
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
news.modal.header
news.modal.text