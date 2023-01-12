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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.01.2023
София,  
12.01.2023 18:16
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.25615

0.796083

Бразилски реал

BRL

10

3.52047

2.84053

Канадски долар

CAD

1

1.35455

0.738253

Швейцарски франк

CHF

1

1.94494

0.514155

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.69028

3.71709

Чешка крона

CZK

100

8.13709

12.2894

Датска крона

DKK

10

2.62933

3.80325

Британска лира

GBP

1

2.20524

0.453465

Хонконгски долар

HKD

10

2.32502

4.30104

Унгарски форинт

HUF

1000

4.89447

204.312

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.18851

8413.9

Израелски шекел

ILS

10

5.30136

1.88631

Индийска рупия

INR

100

2.22803

44.8827

Исландска крона

ISK

100

1.26755

78.8924

Японска йена

JPY

100

1.39096

71.8928

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.45939

685.218

Мексиканско песо

MXN

100

9.5994

10.4173

Малайзийски рингит

MYR

10

4.16533

2.40077

Норвежка крона

NOK

10

1.82399

5.48249

Новозеландски долар

NZD

1

1.15477

0.865973

Филипинско песо

PHP

100

3.29864

30.3155

Полска злота

PLN

10

4.16844

2.39898

Румънска лея

RON

10

3.95597

2.52783

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73497

5.76379

Сингапурски долар

SGD

1

1.36685

0.731609

Тайландски бат

THB

100

5.45574

18.3293

Турска лира

TRY

100

9.66739

10.3441

Щатски долар

USD

1

1.81566

0.550764

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.07809

9.27566

Злато (в трой унции)

XAU

1

3419.06

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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