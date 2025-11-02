Ръководителят на Световния икономически форум предупреди за опасността от балони в сферите на изкуствения интелект и криптовалутите

Големите инвестиции в изкуствения интелект (ИИ) и криптовалутите могат да доведат до появата на "пазарни балони", предупреди президентът на Световния икономически форум (СИФ – WEF) Борге Бренде, цитиран от ДПА.

"Определено съществува геополитически хаос… Но дори и при такава ситуация световната икономика се показа като изключително устойчива – не непременно в Европа, но в Индия, Китай и САЩ", заяви Бренде пред ДПА в Берлин.

Той отбеляза, че това развитие се подхранва от инвестиции в нови технологии като ИИ. "Само тази година инвестициите в ИИ достигнаха 500 милиарда долара. Така че това, което може да ни тревожи, е възможността за развитие на балони, било то в сферата на криптовалутите или на AI", каза Бренде.

Президентът на СИФ посочи, че инвеститорите трябва да проявяват търпение с тези вложения. Но той също подчерта, че най-модерните технологии ще бъдат новите двигатели на растежа.

"Ще трябва също така да се уверим, че новите технологии и ползите от тях достигат до всички. Може дори да видим увеличаване на производителността с 10 процента през следващото десетилетие. А производителността е пряко свързана с благосъстоянието", каза Бренде.

Той описа новите технологии като "голяма промяна на парадигмата" и прогнозира пробиви в медицината, синтетичната биология, космоса и енергетиката. "ИИ може да ускори процесите изключително бързо", добави той.

Норвежецът пое поста от основателя на СИФ Клаус Шваб. Форумът провежда ежегодна конференция в Давос в Швейцарските Алпи, на която присъстват световни политически и икономически лидери, като 56-тата конференция е насрочена за 19-23 януари 2026 година.

Геополитически хаос

Бренде също изрази загриженост относно глобалните кризи и конфликти. "Определено има геополитически хаос: световният ред, който имахме, вече го няма. Какъв ще бъде следващият световен ред? Надявам се да не е законът на джунглата", каза той.

Във връзка с текущата тмитническа политика на САЩ, той добави, че несигурността е най-високата тарифа.

"Една от моите тревоги е, че глобалните инвестиции намаляват. Трябва да възстановим средата, благоприятна за инвестиции", каза Бренде.

Той отбеляза, че настоящата конкуренция между САЩ и Китай е "по същество състезание за хегемония или доминация в технологиите. Страната, която води в новите технологии – било то квантови технологии, суперинтелигентност, изкуствен интелект, автономни превозни средства или синтетична биология – ще бъде и най-мощната нация в края на този век", прогнозира той.

И той призова за многостранни действия за справяне с "проблеми, които не се ограничават от граници", включително пандемии и киберпрестъпления.

"Светът става все по-сложен с формирането на различни групи", каза Бренде. Той посочи като примери Г4 (САЩ, Китай, Европа и Индия), следвани от бързо развиващи се икономики като Индонезия, Малайзия, Нигерия и Бразилия.