С три проекта на обща стойност 10 милиона лева ще бъде обновен стадион "Осогово" в Кюстендил. Очаква се ремонтите да приключат до 2027 година. Това съобщи днес пред журналисти кметът на града Огнян Атанасов.

Дългоочакваният ремонт на спортната база на стадион "Осогово", който кюстендилци чакаха две десетилетия, вече е факт, каза Атанасов. Той посочи, че градът ще има нова лекоатлетическа писта и показа схема на ремонтите дейности, които предвиждат и изграждане на осветление, което ще позволява и провеждането на срещи от Първа футболна лига. Възстановен ще бъде е помощен терен, което ще може да се ползва за подготовка в някои от дисцилбините по лекоатлетически хвърляния, както и за тренировки по футбол. Проектът е на стойност 5,5 милиона лева, осигурени от държавния бюджет.

Вторият проект, който предстои да започне да се реализира, предвижда подмяна на седалките на стадиона с нови, смяна на тревното покритие на игрището и поставянето на нова ограда на целия спортен клуб, която не е подменяна от изграждането на комплекса. Този проект е на стойност 1,5 милиона лева, осигурени от Министерство на младежта и спорта.

Третият проект е за изграждане на допълнителна тренировъчна лекоатлетическа писта за подгряване на състезателите. В него е заложено и създаването на голям стрийт фитнес на територията на стадиона. Парите за реализирането му, на стойност 3 милиона лева, са по интегрираните териториални инвестиции, в сътрудничество с Националната спортна академия.

Трите проекта ще се изпълняват паралелно и очакванията са да завършат до 2027 година, каза още кмета Атанасов.

"Нашите спортисти заслужават имаме подобни съоръжения", каза още кметът на Кюстендил.