В Бюрото по труда в Благоевград са обявени свободни работни места основно в сферата на търговията, промишлеността и услугите

В Бюрото по труда в Благоевград са обявени 64 свободни работни места, от които една позиция е за специалисти с висше образование и придобита квалификация. Това е позиция за лекарски асистент, посочиха за БТА от Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) в Благоевград. Останалите обявени работни места са основно в сферата на търговията, шивашката промишленост и услугите, като основното търсене е на работници и служители със средно и по-ниско образование.

През тази седмица бюрото по труда в областния център проведе трудова борса, на която присъстваха около 80 търсещи работа лица и 11 работодатели, съобщиха за БТА от ДБТ. Борсата е открита от директора на бюрото Петя Гюрова-Петрова, а всеки от работодателите е представил дейността на фирмата и изискванията за обявените свободни работни места. В рамките на борсата са представени свободни позиции за машинен оператор – металообработване, както и машинен оператор – дървообработване. Сред посочените свободни позиции са още: машинен оператор – производство на полиуретанови изделия в карбоново производство, кредитни консултанти, шивачи, продавач-консултанти.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.