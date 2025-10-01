Трима са пострадалите при катастрофата между два автобуса на градския транспорт в Пловдив. Това съобщиха за БТА от пресцентъра УМБАЛ „Св Георги“ в града.

Пострадалият шофьор на единия от автобусите е хоспитализиран за наблюдение, а две от пътничките - на 51 и 63 години, са с леки травми.

Около 7:50 ч. тази сутрин два автобуса се сблъскаха челно в район "Тракия" след като единият водач е загубил контрол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.