От днес „Български пощи“ възстановяват приемането на писма и документи за САЩ, но спират приемането на пратки за Канада, съобщиха от пресцентъра на държавната компания.

Възстановява се приемането за САЩ на пратки без стоково съдържание - писма, документи и картички. За следващи актуализации, свързани с приемането на пратки за САЩ, информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството. „Български пощи“ преустановиха приемането на всички пратки за САЩ от 26 август заради планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

От 1 октомври се преустановява временно приемането на всички видове пратки за Канада. Причината е в започналата на 25 септември 2025 г. от Канадския съюз на пощенските работници национална стачка, поради което обработката и доставката на пратките са преустановени, обясниха от „Български пощи“.

Информация за възобновяване на услугите ще бъде публикувана на сайта на дружеството.