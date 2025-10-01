Шестима ученици се борят за поста на 29-тия кмет на Млада Загора

Двадесет и деветият кмет на Млада Загора ще бъде избран в навечерието на Деня на Стара Загора - 5 октомври. Това предвижда програмата с предстоящи събития по повод празника, публикувана на официалната страница на местната администрация.

Изборът ще се състои в петък, 3 октомври, в Културен център „Стара Загора“. Тази година в надпреварата ще се включат шестима претенденти от различни старозагорски гимназии - Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Средно училище „Максим Горки“, Средно училище „Иван Вазов“, Професионална природоматематическа гимназия „Гео Милев“ и Спортно училище „Тодор Каблешков“.

Изборът на кмет на Млада Загора протича на два етапа. В първия етап жури, съставено от представител на Община Стара Загора, представител на РУО - Стара Загора и бивши членове на Младежки общински съвет - Стара Загора, оценява участниците по десетобална система, като гласуването е явно – с вдигане на оценки в края на всеки кръг. Поредността на представяне на кандидатите се определя чрез жребий на сцената преди започване на първи кръг.

В първия кръг всеки един от тях ще представи своята визия и програма за периода на мандата - нови инициативи и дейности. Във втория кръг кандидатите получават общ казус, свързан с реален и актуален проблем на община Стара Загора. Журито ще оценява кандидатите по предварително зададени критерии - оригиналност на идеите, логика и яснота в изложението, аргументираност при излагане на идеите, речева култура и ораторски умения, въздействие върху публиката и журито, творчество и новаторство.

След приключване на представянето на кандидатите в двата кръга, точките им се сумират и се излъчват трима финалисти, получили най-висок брой точки. Във втория етап делегираните представители на училищата, чрез тайно гласуване избират новия кмет на Млада Загора сред излъчените от журито финалисти. За избран се смята този кандидат, който е получил най-много точки от гласуването на делегираните представители. Вторият класирал се по точки кандидат заема позицията заместник-кмет на Млада Загора.

Новият кмет на Млада Загора за 2025 г. ще участва в тържествения ритуал за издигане на Националното знаме в Деня на Стара Загора, където ще получи символичния ключ на града.

По идея на кмета Живко Тодоров през м.г. беше изготвена книга, която представя кметовете на Млада Загора. През 2024 г. за кмет на Млада Загора беше избран Радослав Балкански.