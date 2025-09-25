Подробно търсене

Приключи протестът в централната част на София, движението по бул. ,,Васил Левски" е възстановено

Марин Колев, Александра Крумова
Приключи протестът в централната част на София, движението по бул. ,,Васил Левски" е възстановено
Приключи протестът в централната част на София, движението по бул. ,,Васил Левски" е възстановено
Протест под надслов „За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията!“ се проведе пред централата на партия „ДПС Ново начало“. Снимка: Марин Колев/БТА
София,  
25.09.2025 19:21
 (БТА)

Приключи протестът в централната част на София, движението по бул. ,,Васил Левски" е възстановено. Демонстрацията беше организирана от сдружение БОЕЦ под надслов „За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията!“. 

Георги Георгиев от БОЕЦ обяви пред събралите се пред паметник ,,Васил Левски", че утре от 11:00 ч. ще има среща за сформирането на Национално обединение за общ фронт срещу мафията. Божидар Божанов и Асен Василев от ,,Продължаваме промяната-Демократична България", както и граждански организации, потвърдиха, че ще се включат в обединението.

Протестът започна пред централата на ,,ДПС-Ново Начало" на ул. ,,Врабча“ 23  в 15:00 ч. и продължи няколко часа. По време на протеста гражданите  блокираха кръстовището при паметника на Васил Левски и бул. ,,Васил Левски". 

 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:46 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация