Приключи протестът в централната част на София, движението по бул. ,,Васил Левски" е възстановено. Демонстрацията беше организирана от сдружение БОЕЦ под надслов „За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията!“.

Георги Георгиев от БОЕЦ обяви пред събралите се пред паметник ,,Васил Левски", че утре от 11:00 ч. ще има среща за сформирането на Национално обединение за общ фронт срещу мафията. Божидар Божанов и Асен Василев от ,,Продължаваме промяната-Демократична България", както и граждански организации, потвърдиха, че ще се включат в обединението.

Протестът започна пред централата на ,,ДПС-Ново Начало" на ул. ,,Врабча“ 23 в 15:00 ч. и продължи няколко часа. По време на протеста гражданите блокираха кръстовището при паметника на Васил Левски и бул. ,,Васил Левски".