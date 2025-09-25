За трети път парламентарната комисия за контрол над службите не успя да изслуша и.ф. председател на ДАНС заради липса на кворум



За трети пореден път заседанието на парламентарната комисия за контрол на службите към НС не се състоя поради липса на кворум. В дневния ред беше изслушване на и. ф. председател на Държавна агенция “Национална сигурност” Деньо Денев за причините за водната криза в страната и каква дейност осъществява групировката „КУБ“ на територията на България и представлява ли заплаха за националната сигурност. Денев дойде на заседанието.

За пореден път това заседание се проваля, заседанието се бламира умишлено и за трети пореден път насрочихме заседание с един и същи дневен ред, каза пред журналисти Златан Златанов от „Възраждане“. Според него и трите пъти заседанието се проваля със „сговореното съучастие да отсъстват от страна на четворната управляваща коалиция“.

По думите му „нея явно не я интересува състоянието на 350 000 българи, които са поставени на воден режим. Считаме, че това представлява заплаха за националната сигурност, водата като основен ресурс, който по непонятни причини не достига до крайния потребител. Искаме да изясним тези причини, каза още Златанов. Той поясни, че иска да се изясни и дали водният режим не представлява заплаха и за здравето в епидемиологичен смисъл.

Златанов информира още, че за днешния ден 12 души – членове на комисията, са пуснали извинителни бележки. Днес присъствахме само трима членове, каза той, като поясни, че това са били самият той, колегата му от „Възраждане“ Димитър Гюров и Ивайло Лазаров от „Величие“.