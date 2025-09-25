Подробно търсене

Президентът Румен Радев наблюдава финалния етап на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око“

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
Стара Загора,  
25.09.2025 11:46
 (БТА)

Президентът Румен Радев наблюдава финалния етап на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око“, което се състои на учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора. 

Регламентът на състезанието включваше изпълнение на две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране. Участие в първия етап от надпреварата взеха осем отбора, а за втория се класираха трите отбора с най-добри времена.

Държавният глава беше посрещнат от почетен караул. 

