Президентът Румен Радев наблюдава финалния етап на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око“, което се състои на учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора.

Регламентът на състезанието включваше изпълнение на две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране. Участие в първия етап от надпреварата взеха осем отбора, а за втория се класираха трите отбора с най-добри времена.

Държавният глава беше посрещнат от почетен караул.