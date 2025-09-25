Общинският съвет в Самоков ще гласува промени в наредба, свързана с управлението на електрически тротинетки

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Самоков ще приеме наредба, която да измени друга наредба, свързана с водачите на индивидуални електрически превозни средства, движещи се на обществени места на територията на общината. Това сочат докладните записки, публикувани на сайта на администрацията.

Съветниците следва да гласуват отчет за изпълнението на средствата от Европейския съюз и общинския дълг през 2024 година. Очакват се и промени в бюджета на общината за тази година, както и да бъде допълнен списъкът с капиталови разходи.

Общинският съвет в Самоков ще реши дали да бъде отпуснат заем на сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Самоков – Белица – Сърница“ в размер на 15 хиляди лева. Средствата ще бъдат осигурени от резерва на общината и трябва да бъдат възстановени до месец май 2026 г. Очаква се да бъде даден и заем на сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група - Самоков“ в размер на 58 хил. лева, които също ще бъдат осигурени от резерва на общината.

Общинските съветници ще решават и дали на четирима души да бъдат отпуснати 400 лева еднократна финансова помощ.