Съветниците на община Добричка одобриха създаването на социална услуга „Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и семейства“

Съветниците на община Добричка одобриха да бъде създадена социална услуга „Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и семейства“(ЦОП/ОЦД).

Общо 18 съветници единодушно гласуваха за общо 65 потребители на центъра да бъде осигурено финансиране от държавния бюджет от 1 октомври тази година, когато трябва да започне предоставянето на услугата. Тя ще допринесе за надграждане и устойчиво развитие на дейности по приключилия на 30 юни тази година проект „Бъдеще за децата в община Добричка“, със сключен договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално включване и равни възможности“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година.

Организацията, управлението и контролът при осъществяване на социалната услуга ще бъдат извършвани от Община Добричка. Центърът ще разполага със самостоятелен сграден фонд и обзаведени помещения за здравен кабинет, зала за екипно обсъждане и групови консултации, зала за психомоторика, кинезитерапия и групова работа, логопедичен кабинет, психологичен кабинет, кабинет за индивидуална работа с деца и семейства, кабинет за ръководителя на услугите, санитарни помещения, зелени площи.

В услугите ще бъдат включени деца с увреждания и техните семейства, многодетни семейства от рискови общности, бъдещи родители и родители на деца от нула до 18 години с нисък родителски капацитет и изпаднали в затруднение при отглеждането на децата си. Мястото, където ще бъде предоставяна социалната услуга ЦОП/ОЦД се намира на улица “Първа” 70 в добричкото село Стефаново. Услугите ще бъдат осигурени на мобилен принцип и за всички населени места на общината.

Дейността по предоставяне на социалната услуга ще извършва персонал с прогнозна обща численост 14 служители съгласно стандартите и критериите за качество на социалните услуги от Наредбата за качеството на социалните услуги.