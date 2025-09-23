Подробно търсене

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България, съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Йоана Димитрова
Снимка: Никола Узунов/БТА (КН)
София,  
23.09.2025 19:34
 (БТА)

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук. Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.

Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение, допълва Борисов.

По-рано днес от президентската институция изпратиха писмо до Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна. От „Дондуков“ 2 призоваха ведомството да изясни случая за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

От външно министерство отговориха, че Любомир Киров има двойно гражданство и подлежи на мобилизация. 

Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции, допълват от ведомството. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права, се казва още в съобщението. 

 

/ТНП/

