Заради подмяна на осветление по централния шуменски булевард „Славянски“, от утре до 26 септември се затварят паркинги в района

Подмяната на старите глобуси с нови осветителни тела по централния шуменски булевард “Славянски”, до кръговото кръстовище на пл. „България“, ще се извършва на 24, 25 и 26 септември, поради което в следващите два дни ще е ще е затворен паркингът от страната на цветния пазар в района, а на 25 и 26 септември – отсрещният паркинг, в дясната страна по посока на движението към пл. „България“. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

За трите дни се въвежда временен режим на организация на движение, без затваряне на пътното платно по булеварда, но паркингите в района няма да могат да се ползват, отбелязаха от общинския пресцентър, от където отправиха призив към всички участници в движението да се движат с повишено внимание в района.

От 11 до 15 септември се сменяха стълбове с осветителни глобуси в участъка на бул. „Славянски“, между Военния клуб и пл. „Кристал“ в Шумен. Строително-монтажни работи по подмяна на старите стълбове за улично осветление с нови е последната фаза на проекта „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха още от общинския пресцентър.

След 26 септември графиците продължават със смяна на стълбовете с глобуси по булевардите „Велики Преслав“ и „Плиска“.

Приключи подмяната на близо 3000 лампи от уличното осветление в Шумен, предстои смяната и на 160 стари стълба с осветителните тела тип „глобус“ в централната част на града, информираха през август от пресцентъра на общинската администрация.

Община Шумен финансира със собствени средства смяната на стълбовете, а подмяната на лампите - по проекта „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът му е общо 832 811 лева. Проектът за подмяната на цялото улично осветление в Шумен включва монтирането на 3188 осветители и демонтажа на 3085 стари енергонеефективни лампи. Монтажът започна през първата седмица на април 2025 г. На брифинг за проекта на 28 май т.г. изпълнителят съобщи, че към тази дата около 1600 осветителни тела от новото улично осветление в Шумен са монтирани, припомниха за БТА от общинския пресцентър.