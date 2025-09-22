Мъж на 55 години е загинал при катастрофа на пътя Рила - Кочериново, съобщиха за БТА от полицията в Кюстендил. Инцидентът е станал вчера призори, уточниха от полицията.

Загиналият е излязъл внезапно на пътното платно и е бил блъснат от автомобил, управляван от 20-годишно момиче. По неофициална информация, мъжът е бил без дом и е пребивавал в района.

Мъжът е починал е на място. Повиканият екип е констатирал смъртта му. Пробите за алкохол и наркотици на младото момиче са отрицателни. Взети са и кръвни проби, казаха още от полицията.

По случая е образувано е досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.