С възпоменателна церемония пред мемориален комплекс „Вила Ванна“ в Троян почетоха Деня на независимостта.

По традиция церемонията започна с изпълнение на военни маршове от Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки – Троян. На почетен караул пред паметника на троянците, загинали във войните за национално обединение, застанаха военнослужещи от Военно формирование 24 430 – Троян.

„Денят на независимостта отпраща особено послание към съвремието ни, защото темата с независимостта на страната ни в толкова сложна и динамична международна обстановка е свързана с бъдещето на България. За всеки от нас, гражданите на България, това да имаме своята независима позиция и да бъдем независими граждани е въпрос на личностно достойнство. Троянци обичат този празник, а паметникът на загиналите войници на „Вила Ванна“ ни събира, за да изразим своето уважение и да помечтаем заедно за бъдещето на Троян“, каза за БТА кметът на Троян Донка Михайлова.

Мемориалният комплекс на „Вила Ванна“ увековечава героизма на троянците от 34-ти пехотен троянски полк, загинали във войните от 1912–1913 г., 1915–1918 г., 1941–1945 г.

„Независимостта не е еднократен акт, който е ни е даден преди 117 години и не трябва да я приемаме за даденост. Това е нещо, което трябва да се защитава и утвърждава от нас и тези, които идват след нас. Затова трябва да знаем едно – няма как една държава да е независима и свободна, ако всеки от нас в сърцето и мислите си не се чувства свободен. Необходимо е да възпитаваме младите в дух на свобода, в желание за равенство – не само в нашата държава, но и в целия свят“. Това каза в тържественото си слово пред присъстващите майор д-р Дочо Николов от Военно формирование 24 430 – Троян.

Независимостта е причината и възможността българският народ да има културно и политическо развитие, посочи той, позовавайки се на текста на манифеста на Цар Фердинанд за обявяване Независимостта на България и припомни пътя, извървян до извоюването ѝ.

Венци и цветя пред паметника на загиналите герои бяха поднесени от името на местната власт, политически партии, образователни и културни институции.