Обявяването на независимостта е онзи последен камък, който създава българската държава като независима, каза кметът на Благоевград

Обявяването на независимостта е онзи последен камък, който всъщност окончателно създава българската държава като независима и като самостоятелен субект на международното право – такъв, какъвто е и днес. Това заяви кметът на Община Благоевград Методи Байкушев пред паметната плоча на загиналите за свободата и независимостта на България на площад „Георги Измирлиев“, където бяха положени цветя по случай 117 години от обявяването на Независимостта на България.

Байкушев отбеляза, че няколко са знаменателните събития, които водят до това да имаме днес свободна и независима България. Като започнем от църковните борби, преминем през цялото просвещение на българския народ – започва от Паисий и Софроний, преминало през делото на всички наши революционери и възрожденци, които изградиха една невиждана и немислима дотогава, не бездържавна, а напротив – със силна съпротива и изградена мрежа от читалища, училища и църкви, които просветиха българския народ духовно и научно, и го направиха достатъчно силен, за да поиска своята свобода, допълни кметът.

В чест на празника стихотворението „България“ от Георги Джагаров рецитира Иван Аладжов, ученик от Осмо средно училище „Арсени Костенцев“.

Венци и цветя бяха положени пред Паметната плоча от представители на местната и централна власт, свещеници, представители на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Американския университет в Благоевград, културни институции в града, политически партии и от граждани.

