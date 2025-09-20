Служители на Община Шумен, представители на Българския червен кръст и граждани се включват в кампанията „Да изчистим България заедно“

Служители на Община Шумен, представители на Българския червен кръст, фирма „Текслайф“ и граждани се включват в кампанията за предаване на текстилни изделия. Тя е част от националната инициатива за почистване на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

От 8:30 до 12:00 ч. днес граждани могат да предават в чували и торби дрехи, чанти, колани, обувки, както и домашен текстил - кърпи, хавлии, завивки, чаршафи, покривки завеси и др. текстилни изделия в четири пункта: Зала „Арена Шумен“ – на паркинга до контейнерите за текстилни отпадъци; Средно училище „Трайко Симеонов“; Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“; Начално училище „Илия Рашков Блъсков“, добавиха от пресцентъра на местната администрация.

Кампанията „Да изчистим България заедно“ тази година е насочена към управлението на текстилните отпадъци. Това е екологичен проблем в глобален мащаб и с инициативата се цели насърчаване на устойчивото потребление, разделното събиране и отговорното третиране на текстилни материали.

Призивът на администрацията е граждани, фирми, учебни заведения и неправителствени организации да предадат ненужните текстилни изделия на указаните пунктове, както и да се включат в почистването на районите около домове и офиси, обществени и междублокови пространства, зелени зони.

Кампанията се провежда и в 26-те населени места на територията на общината. Ръкавици и чували за почистването се предоставят от 8:30 ч. до 12:00 ч. днес в Туристическия информационен център до входа на Община Шумен, уточниха от пресцентъра на местната администрация.

Чувалите с отпадъци от почистени локации следва да бъдат оставени до контейнерите за битова смет, за да бъдат извозени своевременно. В района на Шуменското плато, освен до съдовете за битови отпадъци, чувалите могат да се оставят и на видимо място край пътя от Информационния център към Шуменската крепост.

Както БТА съобщи, темата на кампанията е свързана с Международния ден на ООН за нулеви отпадъци и подчертава необходимостта от трансформация на практиките в текстилната индустрия и потреблението. Инициативата ще насърчава устойчивото потребление, разделното събиране и отговорното третиране на текстилни материали, посочват от екипа на „Да изчистим България заедно“, цитирани от общинския пресцентър.

Граждани, представители на фирми, учебни заведения и различни организации се включиха в почистването на Шумен в кампанията „Да изчистим България заедно“ през 2024 г. Повече от 13 тона отпадъци бяха събрани в община Шумен в рамките на инициативата през 2024 г.