Нормален е трафикът по граничните пунктове и преходи, съобщиха от „Гранична полиция“

Йоана Димитрова
Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев/Архив
София,  
16.09.2025 08:16
 (БТА)

Нормален е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията е актуална към 6:00 часа.

По границата с Румъния продължава да е преустановено движението на фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението, припомнят от „Гранична полиция“. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи. 

По границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Нормален е трафикът по всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония. 

 

/БИ/

Към 08:47 на 16.09.2025 Новините от днес

