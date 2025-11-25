Подробно търсене

Огнеборци овладяха запален комин и предотвратиха пожар в къща в Свищов

Огнеборци овладяха запален комин и предотвратиха пожар в къща в Свищов
Огнеборци овладяха запален комин и предотвратиха пожар в къща в Свищов
25.11.2025
Пожарникари в Свищов предотвратиха изпепеляването на къща вследствие на самозапалил се комин.

Снощи в 17:47 ч. е получен сигнал за запален комин на жилищна сграда в града, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) във Велико Търново.

Екип на Районната служба в Свищов е реагирал незабавно, като на място – на ул. „Димитър Паничков“ – са изпратени трима пожарникари с един пожарен автомобил.

От дирекцията посочват, че причината за инцидента е самозапалване на комина. Благодарение на бързата намеса къщата е спасена и няма материални щети.

БТА припомня, че при подобен случай през месец август се подпали комин на хижа "Момина скала".

