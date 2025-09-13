Подробно търсене

Общо 90 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие

Николай Трифонов
Снимка: БТА архив
София,  
13.09.2025 08:23
 (БТА)

Общо 90 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. При пожарите са пострадали трима граждани.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, а без нанесени материални щети - 71 пожара.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства; 25 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване съдействие на граждани, отводняване, оказване съдействие на други структури и ведомства).

Лъжливите повиквания са пет.

"Тази година бие всички рекорди. Над 10 000 пожара бушуваха през изминалите два месеца", каза вчера министър-председателят Росен Желязков.

/ТТ/

