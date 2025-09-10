Кметът на община Ружинци ще представи отчет за изпълнението на бюджета за 2024 г. на днешното заседание на Общинския съвет. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Общината към 31 декември 2024 година е отбелязан като точка в дневния ред на заседанието, който е публикуван на сайта на общинската администрация.

Общинският съвет в Ружинци ще гласува Наредба за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове във връзка с приемането на еврото. В предварително определения дневен ред са предвидени точки, свързани с приемането на Етичен кодекс, свързан с дейността на общинските съветници.

Точката от дневния ред, в която е отбелязано допускане на закупуване на недвижим имот – частна собственост и възлагане на изготвянето на пазарна оценка, е свързана с разширяване на гробищния парк на село Бело поле в община Ружинци.

Последното предложение в дневния ред е на кмета на Ружинци Александър Александров и е свързано с процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, съгласно Закона за обществения дълг.

Заседанието на Общинския съвет в Ружинци ще се проведе от 15:30 часа, като предварителният дневен ред съдържа 10 точки.