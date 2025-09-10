Проект на споразумение за побратимяване с град Хъфей ще разгледа на извънредно заседание Общинският съвет в Търговище. Заседанието е насрочено за днес, 10 септември, информират от пресцентъра на общинската администрация.

В дневния ред са включени две докладни записки. Едната е за партньорство между българската и китайската общини и предвижда сътрудничество в областите на икономиката, търговията, науката, технологиите, образованието, културата, спорта и туризма.

Другата докладна е с вносител зам.-кметът Валентин Велчев. Тя касае прехвърляне на поземлен имот от БКС Индустриален парк Търговище ЕООД в собственост на Община Търговище. Вносителят припомня, че с решение от 26.09.2023 г. на Общински съвет - Търговище, поземленият имот е предоставен на БКС Индустриален парк Търговище ЕООД като апортна вноска в капитала на дружеството. Имотът отпадна от споразумението за създаване на обединение за изграждане на Индустриален парк Търговище, поради несъответствие с изискванията на Закона за индустриалните паркове. Съгласно чл. 51б, ал. 3 от Закона за общинската собственост, капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общински съвет, посочва в докладната Велчев.