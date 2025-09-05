Две годишнини ще отбележи на 7 септември Община Добрич

Община Добрич ще отбележи две годишнини на 7 септември. С тържествена церемония ще бъдат отбелязани 109 години от Добричката епопея (5-7 септември 1916 г.) и 85 години от подписването на Крайовската спогодба (7 септември 1940 г.), по силата на която Южна Добруджа е върната в пределите на България, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Церемонията ще започне с панихида и поклонение на Военно гробище – музей от 11:30 часа. След това ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на генерал-лейтенант Иван Колев в центъра на Добрич. През целия ден ще има отворени врати на Военното гробище – музей и Музея за нова и най-нова история в градски парк „Св. Георги“. На площад „Възраждане“ ще бъде позиционирана изложбата „Граници и съдби. Добруджа 1940 година“. Ще бъде прожектирана и интерактивната изложба „Добруджа зове“.

През целия ден гражданите и гостите на града ще могат да поднасят цветя на Кръст-паметник на загиналите в Добричката епопея, Паметен знак на загиналите от 53-ти пехотен полк в Добричката епопея 1916 г., Плоча-барелеф на Цар Борис III, паметни плочи на ген. Тодор Кантарджиев, полк. Борис Дрангов и полк. Христо Стефанов.

Българският воин, офицер, сержант, войник през вековете и до днес брани родината си, каза в Добрич миналата година по повод честванията на 108 години Добричка епопея и 84 години от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България генерал-майор Явор Матеев, командир на Съвместното командване на специалните операции.

На 7 септември 2016 г. в Добрич бе официално открит паметникът на ген. Иван Колев. Негов автор е Александър Хайтов. На 29 юли 2017 г. по повод 100-годишнината от смъртта на ген. Иван Колев бяха проведени военен ритуал и освещаване на паметните плочи с имената на всички войници и офицери от Трета българска армия, загинали в боевете на Добричката епопея през 1916 година. Събитието бе организирано от Община Добрич и Сдружение "Изграждане в град Добрич на паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 година".