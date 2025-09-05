Задържан е мъж, заплашил с брадва екип на Инспекцията по труда в Димитровград при проверка на заведение

Мъж на 48 години е задържан за 24 часа заради отправени заплахи с брадва към проверяващ в заведение в Димитровград екип на Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР). Оттам уточниха, че към тях сигналът е подаден през спешния телефон 112 на 4 септември в 19:30 часа. Според съобщението е ставало въпрос за конфликтна ситуация в обект на улица „Емилиян Станев“.

За инцидента съобщиха и от пресцентъра на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Според подадената информация екипът от инспектори по труда е бил нападнат с брадва при извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство в заведение за хранене. До агресията се е стигнало, след като проверяващите са били нападнати от мъж, представил се за съпруг на собственичката на заведението. Мъжът е скъсал попълнените от работниците декларации и е оспорил правото на инспекторите по труда за упражняване на контрол. Преди пристигането на полицията, той е изгонил заварените работници и е счупил цялата посуда на една от масите.

На място са установени от инспекторите по труда четирима души ,които са били на работното си място, без трудови договори, се посочва още в информацията от „Главна инспекция по труда“.

При предходни проверки на обекти, стопанисвани от същата собственичка, отново са установявани работещи без трудови договори, за което работодателят е санкциониран.

Нападнатият екип инспектори се е състоял от трима души. Проверката е извършена при спазване на всички законодателни норми, а подобно посегателство над длъжности лица е недопустимо, каза за БТА директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково Кирчо Кирев. По думите му от собственика на обекта е изискан набор от документация, който трябва да бъде представен в Инспекцията по труда през следващата седмица. “Изискали сме документи, свързани с трудово- правните отношения във фирмата и по безопасност на труда. След като ги прегледаме обстойно и направим анализ на представеното, ще можем да преценим за евентуално допуснати нарушения“, каза още Кирчо Кирев.