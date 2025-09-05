Полицаи задържаха в новопазарското село Стан мъж за домашно насилие върху майка му

Мъж на 21 години е задържан за домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Той е нанесъл удари с ръка по главата на 60-годишната си майка вчера около 12:30 часа в село Стан след възникнал скандал. Малко по-късно жената е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар.

По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж от Нови пазар сигнализира два пъти полицията, че е тормозен от бившата си жена, която е нарушила и заповед за защита от домашно насилие. На 30 август полицаи задържаха 34-годишен мъж в с. Мадара, след като в условията на домашно насилие проявил агресия към майка си и се заканил да я убие.

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско, съобщи в началото на май директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.