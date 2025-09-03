Над 25 позиции за висшисти се търсят в Перник, сочи справка от Дирекцията „Бюро по труда“

Над 25 позиции за висшисти се търсят в Перник, сочи справка от Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), актуална към 3 септември, предоставена на БТА.

Сред търсените специалности на регионалния пазар на труда са висшисти в сферата на образованието, като учители - и в детски градини, и в начален и среден етап в училище, също и образователен медиатор.

Общинската администрация е обявила свободни позиции за главен експерт и за директор на дирекция с висше образование по архитектура.

Работодателите от региона имат търсят да наемат също и минен инженер, геолог, маркшайдер и инженер по минна механика.

В сферата на медицината са нужни специалисти като медицинска сестра, търсят се двама гинеколози и две акушерки. Пет са свободните места за лекари със специалностите неврология, кардиология и педиатрия.

Най-висок остава броят на работните места, изискващи завършено средно или основно образование. Тук най-търсени са шофьор на товарен автомобил, машинист на булдозер, електрозаварчик, сервитьори, касиери в магазин, продавач – консултанти, строители, шофьори, сладкари, монтажник на дограма и др.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в ДБТ в Перник, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.