Подробно търсене
Интервю

"Целта ни е да изградим ядро от състезатели с характери", заяви за БТА наставникът на баскетболния Локомотив Пловдив Асен Николов

Димитър Петков
"Целта ни е да изградим ядро от състезатели с характери", заяви за БТА наставникът на баскетболния Локомотив Пловдив Асен Николов
"Целта ни е да изградим ядро от състезатели с характери", заяви за БТА наставникът на баскетболния Локомотив Пловдив Асен Николов
Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов (на снимката) дава указания на своите играчи по време на тренировката на отбора. Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Пловдив,  
03.09.2025 17:55
 (БТА)

Старши треньорът на баскетболния Локомотив Пловдив - Асен Николов, заяви, че е поласкан от възможността да работи начело на "черно-белите" и обяви, че целта пред него е да изгради ядро от състезатели с характери. Наставникът даде интервю за БТА в началото на подготовката на тима за предстоящия сезон в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), който ще е и дебютен за Локомотив в елита на българския баскетбол. 

- Г-н Николов, намираме се в началото на подготовката на отбора за дебютния сезон в Националната баскетболна лига за мъже. Какви са целите пред тима и как виждате развитието на клуба преди първата кампания за "черно-белите“ в елита на българския баскетбол?

- Напълно осъзнавам в кой отбор съм приел да работя. Това е име със сериозни традиции. Не мога да поставям цели, както се изказаха други отбори. Разбирам и осъзнавам, че целта пред Локомотив винаги е само първото място – спечелване на първенството и Купа България. Но ние много ясно осъзнаваме, че да се случи това нещо в този сезон – граничи с фантазията. По-скоро, през настоящия сезон ще се опитаме да изградим едно ядро и да направим едни играчи с характери, за да можем през следващите години да изпълним тази цел.

- Това ли е завършеният вид на състава и как оценявате качеството на състезателите, с които разполагате?

- Поне към момента това е съставът. Засега няма да се привличат други състезатели. Селекцията обаче винаги е отворена, докато правилата ни го позволяват. Всеки един състезател трябва да си заслужи мястото в отбора и вече ако се налагат промени, докато има възможност, може и да се възползваме.

- Как Вие приехте това предизвикателство да застанете начело на Локомотив и трудно ли взехте решението?

- Имаше период, в който трябваше да преценя добре ситуацията за мен. Разбира се, бях поласкан от това предложение. Трябваха ми две-три срещи с ръководството, които бяха достатъчни, за да се уверя, че трябва да работя за Локомотив. 

- Ясно е, че през сезона ще домакинствате в зала "Сила". Организационно ще има ли някакви затруднения с мачовете и тренировките с оглед на факта, че и другият пловдивски отбор – Академик Бултекс 99, също ще играе и тренира тук?

- Не е голям проблем. Поне за момента двата клуба си взаимодействаме добре спрямо тренировъчния график. Всичко е изяснено и за домакинските мачове поне до 4 януари, до когато има излязла програмата за първенството. Смятам, че от тази гледна точка няма да имаме проблеми. 

- Какво бихте казали на феновете от „черно-бялото“ семейство на Локомотив, които подкрепяха отбора през изминалия сезон в Българската баскетболна лига (ББЛ), подкрепяха и волейболния тим Локомотив Авиа, а сега предстоят и мачове в елита на българския баскетбол?

- Видях подкрепата на публиката на Локомотив. Сега ми предстои и да я усетя като треньор на отбора. Както нашето ръководство каза пред играчите – те са не само шестият играч, те се превръщат дори и в седмият. 

/ДВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:12 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация