От МВнР предупредиха за възможни закъснения и анулирани влакове заради стачка на железопътния транспорт в Италия

От Ситуационния център към Министерството на външните работи (МВнР) предупредиха на сайта на ведомството българите, пътуващи в Италия, за възможни значителни закъснения и анулиране на железопътни превози по регионални и по-дълги маршрути заради стачка в железопътния транспорт.

Стачката ще се състои от 21:00 ч. на 4 септември и ще продължи до 18:00 ч. на 5 септември. Ще се засегне дейността на операторите Gruppo FS (Trenitalia), Italo и Trenord, посочват от министерството.

От МВнР съобщиха още, че операторите са посочили линкове със списъци на т.нар. гарантирани влакове, които следва да се движат независимо от стачните действия, най-вече в часовите зони между 6:00 и 9:00 ч., както и между 18:00 и 21:00 часа.

Списъците са публикувани тук:

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия през посочения период, да следят актуалната информация относно възможни промени в разписанията и маршрутите на железопътния транспорт чрез електронните платформи на съответния оператор.

При нужда от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към дипломатическото представителство в Рим на следните телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: Consul@bulemb.it.

При необходимост, съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство в Милано, на следните телефонни номера:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

От Ситуационния център препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” .

На 16 юни в Ломбардия, Италия, се състоя 24-часова стачка на служителите в железопътния транспорт.