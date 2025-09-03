Подробно търсене

Медицински хеликоптер транспортира чужд гражданин с тежка травма на главата от Видин до София

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Медицински хеликоптер транспортира чужд гражданин с тежка травма на главата от Видин до София
Медицински хеликоптер транспортира чужд гражданин с тежка травма на главата от Видин до София
Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Видин,  
03.09.2025 18:06
 (БТА)

Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София чужд гражданин с тежка травма на главата. Пациентът е със счупен череп, като е засегната очната ябълка. Насочен е към столична болница за хирургично лечение, съобщи за БТА координаторът на въздушните линейки за област Видин д-р Вилхелм Елисеев.

Инцидентът е станал при управление на товарен автомобил. Камък от пътя е ударил предното стъкло на камиона и е попаднал в главата на шофьора. Той е приет в спешното отделение на видинската болница, допълни д-р Елисеев.

Това е втори случай на използване на новоизградената хеликоптерна площадка в двора на видинската болница. На 3 август към София беше транспортиран 53-годишен мъж с травма на главата.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:10 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация