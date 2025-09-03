Еврокомисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк ще направи двудневно посещение в България

Комисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк пристига на посещение в България на 4 и 5 септември, съобщи Представителството на ЕК в България.



В София комисар Албукерк ще проведе срещи с министъра на финансите Теменужка Петкова и с управителя на Българската народна банка Димитър Радев.



В програмата на Мария Луиш Албукерк са предвидени също така и срещи с представители на специализирани органи и институции от финансовия, банковия, застрахователния сектор, и на работодателски, профсъюзни и потребителски организации. Акцент в разговорите ще бъде повишаването на конкурентоспособността в контекста на инициативата за нов съюз на спестяванията и инвестициите.

Европейската комисия прие по-рано тази година нова стратегия за насочване на спестяванията към продуктивни инвестиции. Целта на стратегията е да се повиши участието на гражданите на ЕС на капиталовите пазари чрез повече възможности за инвестиции и подобрена финансова грамотност, което да доведе до увеличаване на тяхното благосъстояние и стимулиране на икономиката на ЕС, уточнява ЕК на сайта си.

Около 70 процента от спестяванията на домакинствата в ЕС - на стойност 10 трилиона евро - се съхраняват като банкови депозити. Те са сигурни и леснодостъпни, но обикновено генерират по-ниска доходност, отколкото инвестициите на капиталовите пазари. С новата стратегия може да се помогне на гражданите на ЕС да увеличават благосъстоянието на домакинствата си и да спестяват по-добре за бъдещето, допълва Еврокомисията.