Министърът на финансите Теменужка Петкова се срещна с еврокомисаря по финансовите услуги Мария Луиш Албукерк

Министърът на финансите Теменужка Петкова и европейският комисар по финансовите услуги и съюза за спестявания и инвестиции Мария Луиш Албукерк проведоха среща днес в София, съобщават от пресцентъра на финансовото ведомство. На срещата бяха обсъдени текущите развития във финансовия сектор, приоритетите на България и по-широките усилия на Европейския съюз за укрепване на конкурентоспособността, инвестициите и благоденствието на гражданите.

Дискусиите се съсредоточиха върху възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшната интеграция на финансовата система на България в европейската рамка, включително развитието на капиталовите пазари, защитата на потребителите и инвеститорите и достъпа до финансиране за малките и средните предприятия. Двете страни подчертаха значението на задълбочаването на съюза за спестявания и инвестиции, водеща инициатива на ЕС, чиято цел е да мобилизира частните спестявания, да стимулира дългосрочните инвестиции и да гарантира, че гражданите и предприятията в цяла Европа се възползват от по-ефективна и устойчива финансова система.

Комисарят и министърът се съгласиха, че финансовата грамотност и информираното вземане на решения са от съществено значение за овластяването на гражданите, а силни и прозрачни институции са ключът към привличането на инвестиции и насърчаването на иновациите. Те също така обмениха мнения относно ролята на частните финанси в подкрепата на зеления и цифровия преход в Европа, както и важността по-нататъшното развитие на капиталовите пазари в ЕС да следва приобщаващ подход, който отчита интересите на всички държави членки и техните граждани, независимо от размера и нивото на развитие на техните капиталови пазари, пише в съобщението.

Срещата потвърди общата ангажираност на Република България и Европейската комисия да работят заедно за по-силна и по-интегрирана финансова система, която да служи на гражданите, да подкрепя устойчивия растеж и да укрепва икономическата устойчивост на Европа.

"Много ценя конструктивния обмен по време на посещението ми в София. От банки и застрахователи до рисков капитал и иноватори във финтех сектора, както и профсъюзи и потребителите на финансови услуги, посланието е ясно: България е ангажирана с изграждането на финансова система, която работи за нейните граждани и предприятия. Този силен ангажимент е от съществено значение, тъй като изграждаме по-отворена, приобщаваща и устойчива европейска финансова система", заяви Мария Луиш Албукерк, цитирана от пресцентъра на финансовото министерство.

"Стабилната финансова система и по-нататъшното развитие на капиталовия пазар остават приоритет за Министерството на финансите. Местните екосистеми са от съществено значение за финансиране на новосъздадените предприятия, а местните инвеститори са важен фактор за стабилност през първите години от развитието на малките и средни предприятия. Свързването на капиталовите пазари в ЕС ще осигури финансиране за растежа на европейските компании като същевременно ще предложи на гражданите достъп до повече възможности за увеличаване на тяхното благосъстояние", каза Теменужка Петкова.

Комисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк е на двудневно посещение в България в периода 4-5 септември, припомня БТА. В програмата на комисар Албукеркса влизат срещи с министъра на финансите Теменужка Петкова и с управителя на Българската народна банка Димитър Радев. Предвидени са също така и срещи с представители на специализирани органи и институции от финансовия, банковия, застрахователния сектор, и на работодателски, профсъюзни и потребителски организации. Акцент в разговорите ще бъде повишаването на конкурентоспособността в контекста на инициативата за нов Съюз на спестяванията и инвестициите.