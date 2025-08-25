Категорично не приемем внушенията, че саботирам правителството, каза президентът Румен Радев

Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев, след като разгледа находки от античния град Хераклея Синтика в Националния археологически институт с музей-БАН.

„Кажете ми как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. В същото време говорят, че ги саботирам. Обяснете ми това какво е. Аз го правя и ще продължа да го правя за страната ни, независимо кое е правителството и дали е компрометирано“, посочи държавния глава.

Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 27 и 28 август, съобщиха днес от президентската институция. В Берлин Румен Радев ще се срещне със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер. По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Визитата на българския държавен глава в Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука. В резултат на тази среща през март Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция се срещна с водещи представители на отбранителната индустрия и изпълнителната власт.

В края на юли министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов представи концепция за създаване на съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал”.