Музей на планината и хората в Банско разказва за богато културно наследство

Музеят на планината и хората в Банско дава възможност за разходка по върховете на Пирин, а с 2D и 3D ефекти посетителите могат да се докоснат до красотата на природата високо в планината. Музеят разказва и за богатото културно - историческо наследство на този край, каза за БТА уредникът в Музеен комплекс – Банско Мая Мичева.

По думите й това не е традиционен музей, а място, на което се разказват истории със съвременни технологии. Музеят пресъздава Пирин планина под стъклен под, което дава възможност на посетителите да погледнат отгоре как изглеждат величествените върхове, вижда се разположението на по-големите населени места в полите на планината, отбелязани са хижи, реки, както и културно-исторически забележителности.

Музеят привлича хора от всяка възраст, като често по-зрелите посетители проследяват местата, които са посетили и върхове, които са изкачили. За децата има макети на животни, които са поставени на конкретните им местообитания, които те да открият, разказа още Мая Мичева.

Наред с макета на Пирин планина, музеят разказва за две от емблемите на Банско – храм „Света Троица“ и къща – музей „Неофит Рилски“. Двете сгради са представени с реалистичен макет, на който не е пропуснато и щъркеловото гнездо върху камбанарията на храма. Докато разглеждат макета, гостите на музея могат да се потопят в историята на този край със звук, светлина и картина, благодарение на мултимедийни презентации, посочи уредникът в Музеен комплекс – Банско. Сред заложените теми в мултимедията е и „Сезони“, особено любопитна за по-малките посетители, допълни Мичева.

Предвижда се информацията, предоставяна в Музея на планината и хората, да бъде обогатена през следващата година, като целта е да се разкаже повече за богатото културно – историческо наследство на Банско и за природните дадености на този край.

Към музея има и кът, в който посетителите могат да закупят сувенири, изработени от потребители на социални услуги в община Банско.

Музеят на планината и хората се помещава в сградата на Дома на изкуствата в Банско.