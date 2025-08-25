Работни места за учители, лекари, възпитател, инженер-конструктор и фелдшер са обявени в Дирекция "Бюро по труда" в Шумен

В Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) – Шумен са обявени работни места за учители, лекари, възпитател, инженер-конструктор, фелдшер, каза за БТА Камелия Дамянова, старши експерт в ДБТ в Шумен.

Тя уточни, че обявените работни места са за град Шумен и добави, че във филиалите на ДБТ – Шумен във Венец и Хитрино няма обявени работни места за висококвалифицирани специалисти.

В ДБТ – Шумен към днешна дата са обявени свободни работни места за възпитател с висше образование, квалификация "Учител"; учител по Български език и литература, с висше образование по "Български език и литература"; учител по практическо обучение, с висше образование по "Администрация, контрол и туризъм"; учител в група по целодневна организация на учебния ден от пети до седми клас в с. Градище; учител по общообразователен предмет, с висше образование и специалност "Руска филология"; учител по теоретично обучение с висше образование по "Икономика и банково дело", каза Дамянова.

Тя добави, че има обявени свободни работни места в Шумен за инженер-конструктор, с висше образование; фелдшер, с висше образование и специалност "Медицина", четирима лекари, също с висше медицинско образование.

По думите ѝ, в Шумен се търсят учител в група за целодневна организация на учебния ден от пети до седми клас, с висше образование; учител в група за целодневна организация на учебния ден от първи до четвърти клас; учител по математика в прогимназиален етап с висше образование и специалност "Математика".

"Учителските места преобладават. През този сезон се запълват вакантните позиции в тях", обобщи старши експерт Дамянова.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.