Варненската публика ще гледа отново под открито небе спектакъла „За любовта…“ по текстове на Яна Борисова

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Спектакълът „За любовта...“ по текстове на Яна Борисова в Летния театър на Варна. Снимка: Валентина Добринчева/БТА, архив
Варна,  
25.08.2025 14:14
Цветана Манева и плеяда актьори представят отново във Варна спектакъла „За любовта…“, съобщават организаторите. Събитието е на 31 август в Летния театър. 

Публиката ще чуе текстове на Яна Борисова в изпълнение на Цветана Манева, Александър Сано, Радина Кърджилова, Дарин Ангелов, Петър Антонов, Боряна Братоева, Ана Пападопулу, Йордан Ръсин, Лилия Маравиля и Силвия Петкова. Сценографията е създадена специално за откритата сцена на Летния театър във Варна и е с музика, изпълнена на живо от Милен Кукошаров.

В представлението тази година са включени и нови творби. „За любовта…“ разказва с хумор, нежност и откровение истории за най-значимото чувство, като авторката Яна Борисова говори за копнежите, тайните и признанията без цензура и задръжки, допълват организаторите.

Спектакълът „За любовта…“ гостува във Варна през август 2023 г., а през миналата година Цветана Манева бе почетена със специалната продукция „Честит рожден ден, Цветана!“, която бе представена в рамките на театралния фестивал „Варненско лято“ по повод нейната 80-годишнина. 

