Рядък вид пеперуди се излюпиха отново в пловдивски музей

Две африкански лунни пеперуди са се излюпили в Регионалния природонаучен музей – Пловдив, съобщиха от екипа на музея. По думите им посетителите имат възможност да станат свидетели на това рядко и изключително красиво природно събитие.

Това не са първите пеперуди от този рядък вид, излюпили се в музея това лято. Миналия месец събитието се случи отново.

Африканските лунни пеперуди (Argema mimosae) са сред най-впечатляващите представители на нощните пеперуди. Характеризират се с големи крила с опашати израстъци, които не само им придават мистичен и неземен вид, но служат и като защитен механизъм срещу хищници, особено прилепите. Проучванията показват, че тези „опашки“ отклоняват ултразвуковите сигнали на прилепите, което им дава значително предимство за оцеляване.

Родом от тропическите части на Африка, тези пеперуди живеят само няколко дни – период, който е изцяло посветен на чифтосването и снасянето на яйца. Крилата им са с изумруденозелен цвят с жълти и червени петна, наподобяващи очи, а цялостната окраска и форма на крилете им създава впечатление за листо, което им осигурява отличен камуфлаж.

От музея уточняват, че африканската лунна пеперуда е сред най-големите нощни пеперуди в света. Размахът на крилата ѝ може да достигне 10-12 см, а общата дължина от главата до края на опашките - 12-14 см.

Пеперудите ще могат да се наблюдават в следващите няколко дни в зала „Тропик“, която пресъздава атмосферата на тропическа оранжерия с живи растения, влажност и температура, близки до естествената им среда, се казва още в съобщението.

