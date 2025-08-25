Фестивалът „Дни на предизвикателствата“ празнува 20 години с премиери и ретроспекция

„Дни на предизвикателствата“ празнува 20 години с премиери и ретроспекция в „Дом на киното” от 5 до 7 ноември, съобщават от екипа на фестивала.

Публиката ще бъде посрещната с ретроспективна изложба, която ще върне посетителите към първите стъпки на фестивала.

Очакват се гости от световната и българската сцена – Нико Фаврес (Белгия), Кирил Николов–Дизела, Седрик Тасан, Цветан Иванов и Димитър Михайлов, София Паулус (Германия), Стефан Иванов и още много катерачи, байкъри, трейл рънъри, каякари, спелеолози и парапланеристи.

„Какво е животът без предизвикателства и какво са предизвикателствата без неизвестността, в която неподозирано живеем? Този ноември ще отворим големия прозорец на приключенията с една ретроспекция на двадесетте издания, над десет премиерни филма и много познати и нови имена от галерията на търсачите на адреналин и непознати простори“, казва основателят на фестивала Любомир Попйорданов.

По думите му програмата ще „разходи“ зрителите из най-разнообразни кътчета на планетата – от върховете на Каракорум, през каменната пустиня на Казахстан, Патагония и Юта, до потайните пътеки на планината Пинд и Дар ес Салам. Освен приключенски филми и презентации, специално внимание ще бъде отделено и на каузите за опазване на природата и биоразнообразието.

/ДД