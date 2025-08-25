Фотоизложбата „ПроменениТЕ“ представя във Варна историята на младежи, отгледани в приемни семейства

Фотоизложбата „ПроменениТЕ – за живота след приемната грижа“ бе открита днес в сградата на Общината във Варна. Експозицията е дело на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) и е част от инициативата „#МладиНезависими: как е възможно?“, подкрепена от Българския фонд за жени.

Варна е четвъртият град в страната, домакин на фотоизложбата на НАПГ, посочи при откриването зам.-кметът Снежана Апостолова. Тя подчерта значението на приемната грижа за по-доброто качество на живот на децата. Същата бе и позицията на Александър Миланов, представител на асоциацията, който подчерта, че постиженията на младежите, показани в изложбата, са резултат и от усилията на техните приемни родители.

Експозицията представя 21 портретни фотографии на млади хора, напуснали системата на приемна грижа след завършване на средното си образование. Всяка снимка е придружена с кратка автобиография. Откриването на изложбата днес събра приемни семейства от региона, пристигнали с децата, които отглеждат в момента. Експозицията може да бъде разгледана до 7 септември.