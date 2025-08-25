Информационна кампания за популяризира на мобилното приложение "еЗдраве" ще се състои в Трън

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник ще проведе в Трън информационна кампания за използването на електронното здравно досие и мобилното приложение "еЗдраве" на Министерството на здравеопазването. Това съобщиха от общинската администрация, съвместно с която се състои инициативата.

Изнесеният пункт ще работи от 10:00 до 14:00 ч. този петък пред сградата на читалището в пограничния град.

От администрацията посочиха, че, за да може гражданите да получат достъп до електронното си здравно досие, се изисква инсталиране на специално безплатно приложение на мобилен телефон от Google Play или App Store. Посещавайки пункта, гражданите също така трябва да носят със себе си лична карта и да имат актуален имейл адрес. Необходимо е устройството им да разполага с работеща камера, както и да има достъп до интернет.

Както БТА предаде, лятната кампания за популяризиране на приложението „еЗдраве“ започна през юли и ще продължи до края на септември. Целта е всеки български гражданин да получи лесен достъп до своето електронно здравно досие директно през телефона. По този повод вече бяха организирани няколко мобилни пункта в областта, в които служители на РЗИ помагаха на всеки, който желае да активира приложението на мобилното си устройство. На място гражданите получиха съдействие за сдвояване на телефона с електронното здравно досие.